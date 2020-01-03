Штаты готовятся к победоносной войне на Ближнем Востоке

Американских войск на Ближнем Востоке станет значительно больше

Вашингтон собирается отправить три тысячи солдат в страны Ближнего Востока в качестве дополнительных сил и подготовки к возможной военной операции.

По данным источников американского издания CNN в Пентагоне, в пятницу, 3 января, было принято решение о расширении военного контингента на Ближнем Востоке.

В военном ведомстве США называют такое действие реакцией Вашингтона на росту напряженности в регионе после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Усилят позицию Штатов бойцы сил быстрого реагирования из восемьдесят второй воздушно-десантной дивизии.

Напомним, убрали террориста, который являлся одним из самых влиятельных лиц среди военных преступников, по личному приказу Дональда Трампа. Последему активные действия против иранских властей чрезвычайно выгодны с политической точки зрения. Кроме того, таким образом Штаты ответили террористам на нападение на консульство в Багдаде.

Эскалация противостояния между Вашингтоном и Тегераном накануне возможного объявления импичмента американскому президенту может привести к маленькой победоносной "Буре в пустыне-3", с той лишь разницей, что место действия будет происходить в другой стране. Сторонники же Трампа, который объявил о том, что Иран участвовал в разработке ядерного оружия, и прикрутил нефтяной вентиль, в восторге от активной борьбы своего президента с терроризмом.

В то же время в Иране уже избрали человека на должность Сулеймани, а в Ираке из-за случившегося начались серьезные уличные протесты.

Что же касается геополитических последствий эскалации конфликта, то здесь не все так однозначно. С одной стороны, американцы убили человека, который часто мотался на посиделки к Путину и именно из-за Сулеймани российский диктатор начал бомбить женщин и детей в Сирии. Может быть вполне логичным, если США, надавив на Иран, усилит воздействие на русских как на союзную страну своего врага. С другой же стороны, санкции против Ирана привели к значительному повышению мировых цен на нефть, что дало возможность Кремлю пополнять проетые резервные фонды и копить денег на войнушки. Боестолкновения в одной из стран Ближнего Востока может еще больше наполнить российский бюджет.