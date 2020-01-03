США убили иранского генерала, который убедил Путина ввести войска в Сирию

Ликвидация иранского генерала может начать войну на Ближнем Востоке

В ночь на пятницу, 3 января, американские военные нанесли сокрушительный ракетный удар по аэродрому в Багдаде. В результате налета был убит друг Путина, один из главных террористов на Ближнем Востоке, генерал Касем Сулеймани.

Иранский деятель был командующим специальных подразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции и значился в списке разыскиваемых американцами преступников. Вместе с ним погиб председатель иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Впрочем, как оказалось, разведка прекрасно знала, где именно находится Сулеймани, а также его друг, и была прекрасно готова к его ликвидации.

Убрали террориста, как утверждают американцы, по личному приказу Дональда Трампа, для которого активные действия против иранских властей чрезвычайно выгодны с политической точки зрения. Кроме того, таким образом Штаты ответили террористам на нападение на консульство в Багдаде.

Эскалация противостояния между Вашингтоном и Тегераном накануне возможного объявления импичмента американскому президенту может привести к маленькой победоносной "Буре в пустыне-3", с той лишь разницей, что место действия будет происходить в другой стране. Сторонники же Трампа, который объявил о том, что Иран участвовал в разработке ядерного оружия, и прикрутил нефтяной вентиль, в восторге от активной борьбы своего президента с терроризмом.

В то же время в Иране уже избрали человека на должность Сулеймани, а в Ираке из-за случившегося начались серьезные уличные протесты.

Что же касается геополитических последствий эскалации конфликта, то здесь не все так однозначно. С одной стороны, американцы убили человека, который часто мотался на посиделки к Путину и именно из-за Сулеймани российский диктатор начал бомбить женщин и детей в Сирии. Может быть вполне логичным, если США, надавив на Иран, усилит воздействие на русских как на союзную страну своего врага. С другой же стороны, санкции против Ирана привели к значительному повышению мировых цен на нефть, что дало возможность Кремлю пополнять проетые резервные фонды и копить денег на войнушки. Война в одной из стран Ближнего Востока может еще больше наполнить российский бюджет.