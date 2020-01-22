Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Иран решил судьбу "черных ящиков" с украинского "Боинга". Кто их получит?

16:20
Иран оставит "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга" у себя. - фото 1
Иран оставит "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга" у себя.

Иран оставит у себя "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".

Иран опубликовал официальный отчет о крушении рейса PS752

Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", - сказал политик, отметив, что Тегеран готов привлекать к изучению самописцев международных экспертов.

Напомним, что ранее Тегеран намеревался передать черные ящики Франции из-за отсутствия нужных специалистов. Позже Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики с запросом о передаче самописцев.

В ответ Иран заявил о согласии с требованием украинской стороны, однако позже он отказался от своих слов. Как уточнил Тегеран, сначала иранцы должны сами попытаться расшифровать бортовые самописцы, а уже после привлечь иностранных специалистов. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крушение рейса Тегеран-Киев Иран Боинг Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ - фото 1
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ
19:00
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО - фото 1
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО
18:20
Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО - фото 1
Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...