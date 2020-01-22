Иран решил судьбу "черных ящиков" с украинского "Боинга". Кто их получит?

Иран оставит "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга" у себя.

Иран оставит у себя "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".

Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", - сказал политик, отметив, что Тегеран готов привлекать к изучению самописцев международных экспертов.

Напомним, что ранее Тегеран намеревался передать черные ящики Франции из-за отсутствия нужных специалистов. Позже Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики с запросом о передаче самописцев.

В ответ Иран заявил о согласии с требованием украинской стороны, однако позже он отказался от своих слов. Как уточнил Тегеран, сначала иранцы должны сами попытаться расшифровать бортовые самописцы, а уже после привлечь иностранных специалистов. Подробности читайте по ссылке.