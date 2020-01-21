Иран опубликовал официальный отчет о крушении рейса PS752

Лайнер МАУ был сбит двумя ракетами

"Боинг" авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Поражение двумя боеприпасами класса "земля-воздух" признали эксперты Организации гражданской авиации Ирана.

Согласно опуликованному в Иране отчету, самолет, который выполнял рейс Тегеран-Киев, был поражен ракетами через три минуты после взлета.

"Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров. Исчез с вспомогательного радара Boeing 737-800 в 6:15,а из главных систем наблюдения - в 6:18 утра", - отметили в документе.

Уже подбитый "Боинг" в воздухе развалился на части. Первые его обломки упали на обещственный парк в пригороде Тегерана. Основная часть лайнера рухнула в сельхозугодьях.

В отчете также сказано, что найденные на месте крушения черные ящики являются "одними из самых передовых устройств в мире", а в Иране расшифровать содержащуюся на них информацию невозможно.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.