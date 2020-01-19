Иран все же не собирается отдавать черные ящики со сбитого "Боинга"

Иран "темнит" в вопросе выдачи черных ящиков

Передача основанной в Иране следовательской группой бортовых самописцев сбитого лайнера PS752 Украине или Франции в данный момент даже не рассматривается в Тегеране.

Об этом заявил глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар, который еще вчера утверждал совершенно обратное.

По словам чиновника, для начала иранцы попытаются считать данные с самописцев в своей стране. Если у них это не получится, будут выбирать государство, где в лаборатории постараются восстановить всю информацию с черных ящиков.

- Мы пытаемся сделать все в Иране. Есть варианты – Украина и Франция, но пока не принято решение об отправке черных ящиков в другую страну, - подчеркнул Резаифар.

В то же время иранские госслужащие постоянно противоречат сами себе, а из уст того же Резаифара и вовсе регулярно звучат обещания, которые Тегеран не выполняет. Так, украинские следователи до сих пор не получили доступ к всем фрагментам самолета.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.