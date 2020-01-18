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Иран передал Украине "черные ящики" сбитого "Боинга". Что известно?

16:51
Иран передал Украине черные ящики сбитого "Боинга". Что известно? - фото 1
Иран передал Украине черные ящики сбитого "Боинга". Что известно?

Иран подтвердил передачу Украине "черных ящиков" со сбитого лайнера компании "МАУ".

Гибель "Боинга": Украина попросила Иран передать "черные ящики"

Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По словам чиновника, он неоднократно проводил встречи с украинскими экспертами. В результате переговоров было решено передать черные ящики со сбитого "Боинга" украинской стороне.

В Киеве полученное оборудование подвергнется анализу на основе опыта Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут французской республике.

Напомним, что ранее Тегеран намеревался передать черные ящики Франции из-за отсутствия нужных специалистов. Позже Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики с запросом о передаче самописцев. Подробности читайте по ссылке.

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Иран Крушение рейса Тегеран-Киев Боинг Новости Украина
Европейская правда
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