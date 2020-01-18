Иран передал Украине "черные ящики" сбитого "Боинга". Что известно?

Иран передал Украине черные ящики сбитого "Боинга". Что известно?

Иран подтвердил передачу Украине "черных ящиков" со сбитого лайнера компании "МАУ".

Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По словам чиновника, он неоднократно проводил встречи с украинскими экспертами. В результате переговоров было решено передать черные ящики со сбитого "Боинга" украинской стороне.

В Киеве полученное оборудование подвергнется анализу на основе опыта Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут французской республике.

Напомним, что ранее Тегеран намеревался передать черные ящики Франции из-за отсутствия нужных специалистов. Позже Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики с запросом о передаче самописцев. Подробности читайте по ссылке.