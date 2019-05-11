Инаугурация Зеленского: в Раде назвали несколько дат

12:00 11 мая,

Инаугурация Зеленского: в Раде назвали несколько дат

После победы Владимира Зеленского вся страна замерла в ожидании ответа, когда же новый президент вступит в должность. Но тут возникли разногласия.

На данный момент зарегистрировано несколько законопроектов с абсолютно разными датами инаугурации гаранта.

Так, депутат от БПП Александр Сугоняко против вступления Зеленского на должность 19 мая, поскольку в этот день вспоминают жертв репрессий. По мнению чиновника, наиболее оптимальный вариант -1 июня.

Другой нардеп от партии Порошенко Сергей Каплин и вовсе предложил провести инаугурацию в два этапа: первый -19 мая в ВРУ, и второй – 3 июня на…. легендарном Олимпийском стадионе.

Как и Сугоняко, внефракционщик Виталий Куприй обеспокоен присягой в День жертв и предлагает перенести церемонию на 20-е число.

Однако есть у Зеленского и сторонники: Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали акты о проведении инаугурации 19 мая.

Напомним, член команды Зе Андрей Герус высказался об инаугурации Зеленского на День памяти жертвы репрессий. Спойлер: ранее эта дата не мешала отмечать праздник Европы.