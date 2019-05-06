Инаугурация на День жертв: Команда Зе дала ответ

10:30 06 мая,

Инаугурация на День жертв: Команда Зе дала ответ

Член команды Зе Андрей Герус высказался об инаугурации Зеленского на День памяти жертвы репрессий.

"Третья суббота мая - День Европы в Украине. В прошлом году празднование дня Европы растянулось на 18-20 мая. Были фестивали, соревнования, турниры, концерты, в том числе организованные министерствами и различными администрациями. Многие из тех концертов проходили и в День памяти жертв политических репрессий - 20 мая 2018", - написал Герус в Facebook.

И добавил.

"Никто из сегодняшних морализаторов не были замечены в попытках остановить празднования и музыкальные концерты. Никаких фейсбук-постов, никаких заявлений. А вот для процедуры демократической смены президента им этот день плохой", - отметил член команды Зе.

Напомним, в субботу, 4 мая, избранный президент Зеленский посетил парламент, где, как ему казалось, договорился со всеми заинтересованными лицами о дате своей инаугурации.

Владимир Зеленский назвал дату 19 мая, как наиболее подходящую. Перечить избранному президенту прямо не стала даже ее ненавистница Ирина Геращенко, пообещав начать решать вопрос с 14 мая - когда депутаты вернутся к работе.

Однако тут вмешался совсем неожиданный, но важный человек - глава Института Национальной Памяти - Владимир Вятрович. Его на встречу в Верховну Раду не звали, потому он написал свои соображения на фейсбуке.

"Дата крайне неудачная: это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть, это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на телевидении. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - едко уколол историк президентскую инициативу.