Инаугурация Зеленского: стали известны планы президента

Зеленский целый день будет встречаться с иностранными гостями

В понедельник, 20 мая, Владимира Зеленского ожидает первый нелегкий день на посту главы государства. И начнется он, традиционно, с торжественного заседания Верховной Рады. Правда, в штабе президента обещают множество "фишечек" и отходов от стандартов.

Уже с 6:00 утра правоохранители перекроют центр Киева. Помимо почти всей правобережной части столицы ограничения движения затронут и левый берег Днепра. Судя по всему, так запретят проезд из-за прибытия в Украину высокопоставленных гостей. В общем, о машинах и наземном транспорте в понедельник киевлянам лучше забыть.

Что же касается самой программы торжеств, с 10:00 до 11:00 Зеленский предстанет перед нардепами, которых расстреливал в своем предвыборно-агитационном сериале. После присяги, к 11:05, уже вступивший в свои обязанности президент будет представлен командующим видами Вооруженных Сил Украины в Мариинском дворце, а уже через 15 минут он с первой леди будут приветствовать глав иностранных делегаций.

Полтора часа, с полудня до 13:30 Зеленский будет участвовать в приеме почетных гостей из стран Запада. Будут ли при этом присутствовать его советники, которые обыкновенно говорят за новоизбранного главу государства, не понятно. Но "фишечки" в команде Зе обещали. Какие именно, пока не ясно.

Первый рабочий день главы государства закончится примерно в 17:00, когда он проведет последнюю двустороннюю встречу с главами иностранных делегаций в Администрации президента.