Зеленский назвал дату инаугурации

18:00 04 мая,

Зеленский назвал дату инаугурации

Избранный президент Владимир Зеленский назвал желаемую дату инаугурации. Это…

…19 мая. Соответствующее заявление он сделал возле здания Рады.

"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - сказал экс-шоумен.

И тут же добавил, что это основная тема бесед с председателями фракций парламента.

"Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить", - отметил будущий гарант.

Напомним, член креативной группы штаба Зе Юрий Костюк рассказал некоторые подробности о будущей инаугурации Владимира Зеленского.

По словам креативщика, на данный момент точная дата присяги еще никому неизвестна.

"Пока что не знаем. Мне кажется, что ЦИК должна назначить дату инаугурации (дату назначает Верховная Рада - прим. ред.), а как готовимся – думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем".

А вот с самим процессом сторонники Зеленского для себя все более-менее прояснили.

"Есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и исполнять. А потом – еще что-нибудь придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, это будет интересно", - подчеркнул Костюк.