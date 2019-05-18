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Инаугурация 20 мая: МИД перечислил гостей

Вчера, 22:30
Инаугурация 20 мая: МИД перечислил гостей - фото 1
Инаугурация 20 мая: МИД перечислил гостей

Инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского посетит около 60 иностранных гостей.

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Об этом написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - заявила чиновница.

Инаугурация 20 мая: МИД перечислил гостей - фото 181197

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский попросил прощения у жителей столицы за возможные неудобства из-за инаугурации.

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский пригласил всех на свою инаугурацию.

Избранный президент Владимир Зеленский пригласил всех на свою инаугурацию.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Владимир Зеленский Президент Украины инаугурация Новости Украина
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