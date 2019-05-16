Коломойский вернулся в Украину

Сегодня Коломойский пойдет пить кофе уже в Украине

Олигарх, который, как утверждают следствие и аудиторы американской фирмы Kroll, годами разворовывал деньги из "ПриватБанка", появился в стране впервые с 2017-го.

Вернулся Коломойский в Украину в ночь на четверг, 16 мая. Как утверждает Михаил Ткач, самолёт с Коломойским на борту прилетел в Днепр из Тель-Авива в 02:30.

Сам олигарх подтвердил информацию о своём прилете.

Как известно, от американских и украинских следователей Коломойский несколько лет скрывался сначала в Швейцарии, а затем и в Израиле. Впрочем, теперь за свою судьбу в нашей стране экс-владелец "Привата" может быть спокоен: на посту президента находится подконтрольный ему Владимир Зеленский, а все суды как под копирку штампуют ему нужные решения, снимая ответственность за хищения кредитов и кражу средств из банка.

Более того, в ближайшее время бизнесмен может не только вернуть себе "ПриватБанк", но и получить немыслимую компенсацию за национализацию.

Напомним, в многочисленных интервью, которые Коломойский начал раздавать после победы Зеленского, он говорил о дружбе и намерениях оставить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел, получении двух миллиардов долларов за "ПриватБанк", а также о том, что в Украине "идет гражданская война".