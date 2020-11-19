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Илон Маск ворвался в тройку самых богатых людей планеты

Вчера, 08:14
Илона Маск достиг новой цели - фото 1
Илона Маск достиг новой цели / АР

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.

На 19 ноября 2020 состояние Маска оценивается в 120 миллиардов долларов, а состояние Цукерберга — в 103 миллиарда долларов.

Акции Tesla выросли на $40 миллиардов всего за час

По данным агентства, состояние бизнесмена выросло за день на 10,2 миллиарда долларов на фоне роста акций Tesla на 10%.

Первое место в рейтинге Bloomberg по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 миллиарда долларов, а на втором находится основатель Microsoft Билл Гейтс (128 миллиардов долларов).

В глобальном рейтинге Forbes по состоянию на 19 ноября Маск (четвертое место, 105 миллиардов долларов) также обошел Цукерберга (пятое место, 99,9 миллиарда долларов).

Самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов с 6,3 миллиарда долларов. Других украинских миллиардеров Bloomberg не признает, а Forbes называет еще шестерых - Виктора Пинчука, Петра Порошенко, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, Юрия Косюка и Игоря Коломойского.

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