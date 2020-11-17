Акции Tesla выросли на $40 миллиардов всего за час

11:47 17 ноября,

У Tesla шикарное будущее / АР

Компания Илона Маска Tesla пережила самый лучший час в своей истории - за это время ее акции подорожали на $40 миллиардов.

Причиной такого скачка стали известия от международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Оно внесло Tesla в индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний.

Standard & Poor's добавит акции компании Маска в индекс еще до начала торгов 21 декабря. Пока неизвестно, чье именно место займет Tesla.

Только за первый час после объявления новости стоимость акций Tesla выросла на 12% или на более 40 млрд долларов США рыночной капитализации.

Включение компании Маска в индекс S&P 500 ожидалось и раньше после того, как она пять кварталов подряд демонстрировала резкий рост в стоимости и стала одной из самых ценных компаний в мире.