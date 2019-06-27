Илон Маск кое-что даст Украине – ВИДЕО

Илон Маск кое-что даст Украине – ВИДЕО

Американский бизнесмен Илон Маск установит в Украине зарядные станции SuperCharger.

Об этом он написал в Twitter.

А дело было так. Украинские пользователи Теслы провели встречу и задались вопросом:" А почему в нашей стране нет зарядных станций SuperCharger?"

А за вопросами последовали и действия. Интернет пользователь Роман Чупахин написал следующее: "Илон, нам нужны SuperChargers в Украине".

Бизнесмен ответил кратко: "Ок".

Отметим, что Илон Маск является завсегдатаем интернет-сетей. Миллиардер регулярно просматривает шутки о себе и подшучивает сам. Иногда даже с вредом для своей компании.

Надеемся, что касательно станций он все же не пошутил. Ведь будущее за электромобилями! Да и цены на бензин и газ не радуют. Не гиперлуп конечно ( не при Омеляне будь сказано - прим.ред), но тоже неплохо.

Напомним, в компании Илона Маска OpenAI разработали алгоритм, который способен генерировать фейковые новости.