Игра престолов 8 сезон: О чем рассказали новые кадры 4 серии

18:30 03 мая,

Канал HBO продолжает подогревать и без того не слабый интерес к своему главному на данный момент детищу - сериалу "Игра престолов" - опубликовав новые кадры грядущей 4 серии финального 8 сезона.

Следом з коротеньким трейлером 4 серии "Игры престолов" фанаты сериала получили на свой суд и обсуждение 8 кадров предстоящей серии.

Далее следуют спойлеры, а потому, если кто из читателей не смотрел 3 эпизод - немедленно закройте эту страницу, а лучше - перейдите на соседнюю новость на нашему сайте - там много интересного.

Итак, известно, что после батальной третьей серии нас ждет вновь разговорный эпизод - потому Мигель Сапочник вновь уступил режиссерское кресло Дэвиду Наттеру.

Заявленные кадры показывают, что будет происходить в Винтерфелле и Королевской Гавани.

В столице Севера будут прощаться с павшими героями и избавляться от горы трупов вихтов - поверженной армии нечисти убитого Арьей Старк Короля Ночи. Кстати, главная героиня 3 серии в 4-й будет щеголять огромных размеров фингалом.

Игра престолов 8 сезон 4 серия

Отметим, что на кадрах, любезно подвезенных HBO нет Джейме Ланнистера, Бриенны и Подрика, что дало повод фанатам предположить, что они отправились с тайной миссией по вербовке добровольцев на новую битву.

Игра престолов 8 сезон 4 серия

Игра престолов 8 сезон 4 серия

Ну, а в Королевской Гавани Серсея и Эурон Грейджой, довольные собой, будут ждать вестей с Севера.

Игра престолов 8 сезон 4 серия

Поход ослабевших сил Дейнерис на Юг неминуем, а как он будет спланирован - как раз и предстоит узнать в 4 серии.

Игра престолов 8 сезон 4 серия

Также мини-спойлер - как минимум один из драконов Дейнерис, сильно пострадавших во время Долгой ночи, в строю и готов рвать и метать.

Крушить ему предстоит флот Железнорожденных и при этом не забывать про самострелы на стенах Королевской Гавани, аналогами которых убили его собрата в "Хоббите".

Игра престолов 8 сезон 4 серия

Четвертая серия 8 сезона "Игры престолов" выйдет 5 мая 2019 (премьера в Украине - 06.05.2019).