Игра престолов: новые МЕМЫ
На днях вышла легендарная третья серия Игры престолов. Живое столкнулось с мертвым, огонь с пламенем, зло с добром. И все это послужило лишним поводом для шуточек и мемчиков.
Как всегда не обошлось без политики. Интересно, кого же благодарит Король Ночи ?
А Джон Таргариен ?
Всего HBO (создатель сериала – прим. ред.) разрабатывала пять вариантов спин-оффов Игры престолов. И один из них уже точно не увидит свет.
Речь идет об истории, разработанной сценаристом и продюсером ИП Брайаном Когманом.
"Я определённо ухожу. Я разрабатывал один из спин-оффов сериала вместе с Джорджем (Мартином – прим. ред). Джордж работал с несколькими сценаристами, включая Джейн Голдман, которая запустила пилот своего сериала. Мой приквел не случился и не случится в будущем, HBO пошли другим путём. Теперь я работаю с Amazon и помогаю компании с их сериалами. Так что, скажу прощайте, я закончил с Вестеросом", - заявил кинодел.