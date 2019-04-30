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Игра престолов: новые МЕМЫ

11:00
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Игра престолов: новые МЕМЫ

На днях вышла легендарная третья серия Игры престолов. Живое столкнулось с мертвым, огонь с пламенем, зло с добром. И все это послужило лишним поводом для шуточек и мемчиков.

Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ

Как всегда не обошлось без политики. Интересно, кого же благодарит Король Ночи ?

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Хотя нужно признать, он был крут.
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Но ему уже не поможешь.
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Ведь за него взялась Арья Старк.
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Это было нечто!
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И что тут скажешь, Арья хорошо знает свое дело.
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Очень даже хорошо.
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И готова закрыть еще одни глаза....
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А что там Бран?
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А Джон Таргариен ?

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А его мама?
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Все ок. Варис бдит.
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И чтобы не случилось, всегда говорите.....
НЕ СЕГОДНЯ!
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Напомним, в ближайший месяц одна из величайших фэнтези саг подойдет к концу. Творцы Игры престолов уже неоднократно анонсировали спин-оффы (предыстории) по миру Вестероса, но не все так просто.

Всего HBO (создатель сериала – прим. ред.) разрабатывала пять вариантов спин-оффов Игры престолов. И один из них уже точно не увидит свет.

Речь идет об истории, разработанной сценаристом и продюсером ИП Брайаном Когманом.

"Я определённо ухожу. Я разрабатывал один из спин-оффов сериала вместе с Джорджем (Мартином – прим. ред). Джордж работал с несколькими сценаристами, включая Джейн Голдман, которая запустила пилот своего сериала. Мой приквел не случился и не случится в будущем, HBO пошли другим путём. Теперь я работаю с Amazon и помогаю компании с их сериалами. Так что, скажу прощайте, я закончил с Вестеросом", - заявил кинодел.

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