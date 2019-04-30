Игра престолов: новые МЕМЫ

Игра престолов: новые МЕМЫ

На днях вышла легендарная третья серия Игры престолов. Живое столкнулось с мертвым, огонь с пламенем, зло с добром. И все это послужило лишним поводом для шуточек и мемчиков.

Как всегда не обошлось без политики. Интересно, кого же благодарит Король Ночи ?

Хотя нужно признать, он был крут.

Но ему уже не поможешь.

Ведь за него взялась Арья Старк.

Это было нечто! И что тут скажешь, Арья хорошо знает свое дело. Очень даже хорошо. И готова закрыть еще одни глаза.... А что там Бран?

А Джон Таргариен ?

А его мама?