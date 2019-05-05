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Игра престолов 8 сезон - что будет в 4 серии

05 мая, 20:40
Игра престолов 8 - время офигевать - фото 1
Игра престолов 8 - время офигевать

Финальный восьмой сезон Игры престолов раскочегарился по максимуму и теперь уже нет пути назад. После огненной 3 серии нас ждет не менее яркая четвертая. Что там случится и как повернется сюжет - читайте на Без Табу. Если, конечно, не боитесь СПОЙЛЕРОВ. Но любите фан-теории.

Отныне никакой лирики - только рубилово, только хардкор. Игра престолов дает нам ровно то, что мы ждали все эти годы. Впрочем, и в перерыве между схватками с нечистью выживших героев не оставляют мысли о будущем Семи королевств и себя в них.

Третья серия полностью оправдала все ожидания фанатов - даже, возможно, слишком. Во всяком случае, вы точно не один раз прозреете за 122 минуты действа. Однако это еще не все - дальше будет еще интереснее.

Игра престолов 8 сезон - Что было в 5 серии - спойлеры

После ночной битве за Винтерфелл вопрос выживания живых больше не стоит, а значит - пора решать вопросы о том, кому принадлежит Железный трон. Армия Дейнерис обескровлена, но у нее по-прежнему есть Дракон, как минимум - один. А у Серсеи - Железный флот. Вот и посмотрим - кто кого.

Игра престолов 8 сезон - смотрите трейлер 3 серии онлайн:

 

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