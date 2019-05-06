Игра престолов 8 сезон: Что было в 4 серии

10:40 06 мая,

Железный флот - в центре внимания 4 серии / HBO

В финальном сезоне Игры престолов - экватор, в 8 сезоне всего 6 серий, а потому к каждой нужно относиться с трепетом. Совсем как авторы Без Табу - мы расскажем, что было в 4 серии 8 сезона и объясним, что вы только что увидели.

Конечно же, для этого мы используем СПОЙЛЕРЫ, а потому - если вы еще не смотрели 4 серию 8 сезона "Последние из Старков" - немедленно закрывайте вкладку и переходите на другую полезную статью на Без Табу.

Для тех же, кто предупрежден и ничего не боится - продолжим. После того, как под стенами Винтерфелла была повержена армия вихтов во главе с Королем Ночи, а Белым Ходокам даже не дали показать себя, выжившие в лице Дейнерис Таргариен, Джона Сноу (ака Эйгон Таргариен), драконов (с ними все ок), оставшихся Рыцарей Долины и Безупречных держат совет - как быть далее.

А дальше нужно идти отвоевывать Железный трон, на котором восседает Серсея вместе со своим новым любовником Эуроном Грейджоем, под ее командованием - 20 тысяч наемников из Эссоса (правда, без слонов, как и у Ганнибал в его время) и Железный флот.

Но перед этим, по законам жанра, нужен пир. На нем Дейнерис провозглашает Джендри Баратеона лордом Штормового предела, а также понимает, что союзников на этом мероприятии у нее не так уже и много.

Тем временем Джейме Ланнистер с помощью Тириона узнает, что Бриенна Тарт невинна и берется это исправлять. К радости дамы-рыцаря и неудовольствию Тормунда. Впрочем, он быстро находит себе утешение. Чего не скажешь о Псе. Тот ушел в себя и занялся самокопанием. Лишь Сансе временно удается вытащить его в настоящее, чтобы напомнить, что она не просто "пташка", а правительница Винтерфелла.

Игра престолов 8 сезон 4 серия - как снимался 4 эпизод - смотрите онлайн:

Возвышенный домом Таргариенов Джендри преклоняет колено перед Арьей Старк и делает ей предложение, но получает отказ. Арья не желает быть леди - ей нужно иное.

Если у Бриенны и Джейме был секс, то у Дейнерис и Джона произошел разговор. Мать драконов требует от Джона молчания о своем истинном происхождении, тот верен возлюбленной, но зачем-то хочет открыться Сансе и Арье. Дейнерис видит в этом угрозу и справедливо считает, что Санса погубит ее, потому ставить Джону (Эйгону) ультиматум - или молчать, или...

Джон решения ночью не принял, но на военном совете поддержал Дейнерис. Штаб операции спланировал атаку на Королевскую гавань, правда, Санса, Арья и Бран имели особое мнение, сообщив Джону, что не верят Матери драконов. Свои опасения они высказывают ему в Богороще. Джон не сдерживается и рассказывает сестрам, что он Эйгон Таргариен (под честное слово). Санса его быстро нарушает в беседе с Тирионом, тот клятв не давал и рассказывает Варису. Хитрый советник понимает, что это реально большая проблема. И у него появляются задние мыслишки.

А тем временем на Север прибыл сэр Брон Черноводный с арбалетом Ланнистеров. Он открывается братьям Джейме и Тириону, параллельно разбивая нос деснице Дейнерис. Хитрый Тирион быстро перекупает гостя, пообещав ему вотчину Тиреллов - Хайгарден.

Войско отправляется на Юг - Дейнерис на драконах, Джон Сноу - на конях вместе с войском северян (одичалый во главе с Торнмундом изъявляют желание вернуться за стену), а безупречные - на кораблях Яры Грейджой, захватившей Железные острова. Пес и Арья тоже едут на Юг, но со своей миссией. В Винтерфелле остается Санса с тайной Эйгона Таргариена и замыслами посадить на Железный трон его. Вместе с ней остаются Бриенна и Джейме, а также Сэм и Бран.

Часть армии Дейнерис как-то очень быстро прибыла к Королевской гавани, но тут флот Матери драконов ждала засада флота Грейджоя с мощными арбалетами. От стрел гибнет один из драконов - Рейгаль, - за здоровье которого мы так переживали в третьей серии (помянем).

Станковые арбалеты на кораблях Эйрона Грейджоя великолепно себя зарекомендовали не только в схватке с драконами, но и флотом Дейнерис. Корбали посекли в щепки, особенно досталось судну Тириона. Спасасясь, он прыгает в воду, где получает удар рухнувшей мачтой. Но остается жив, чего не скажешь о флоте. Ему конец. Также пропала Миссандея - она ппопала в плен.

Вдохновленный успехом Эйрон возвращается с докладом к Серсее, та рада и строит династические планы. А еще Серсея решает сделать живой щит из простых жителей, предоставив Дейнерис решать - какой ценой она хочет победить. Та решает вступить в переговоры. Тирион в качестве парламентера приходит к Красному замку и пытается убедить Серсею сдаться в обмен на жизнь. Та долго не думает и отказывается, понимая, что сила на ее стороне (пока не пришло войско Сноу). А потому на глазах Дейнерис и Серого Червя она отдает приказ Горе казнить Миссандею, что тот и делает. Дейнерис неприятно шокирована и понимает, что за Королевскую Гавань придется сражаться и без жертв не обойтись. Но жертвы будут уже в 5 серии.

Игра престолов 8 сезон 4 серия - смотрите онлайн анонс эпизода:

Пятая серия 8 сезона "Игры престолов" выйдет 13 мая 2019 - первыми ее посмотрят авторы Без Табу и сразу же раструбят об этом всем живым. Валар моргулис, друзья.