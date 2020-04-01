Хроники коронавируса: Украина приближается к темпам Испании

Количество заболевших коронавирусом людей стремительно растет

Последствия преступной безалаберности народа и властей определенно ударят по медицинской системе государства уже в ближайшие недели. При этом достигнуть своего пика пандемия китайского коронавируса в Украине сможет лишь если люди на самом деле будут соблюдать карантин.

По состоянию на среду, 1 апреля, в Украине официально подтверждены 669 случаев заражения штаммом COVID-19.

Об этом сегодня во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, за минувшие сутки медикам пришло 120 лабораторно подтвержденных анализов пациентов с подозрением на коронавирус.

- Всего в данный момент известно о 669 заражениях. 17 человек умерли, 10 - вылечились, - подчеркнул замминистра здравоохранения. - Стоит отметить, что мы фиксируем летальный случай от Covid-19 в любом случае, если у человека его диагностировали. Однако это не означает, что все 17 человек умерли именно от коронавируса, ведь у некоторых были другие заболевания, которые и стали причиной смерти, как то - сахарный диабет.

В целом же, если сравнивать графики распространения болезни в Украине с данными из Испании, можно прийти к неутешительному выводу: даже если учесть, что Украина не провтыкала несколько недель, количество зараженных будет расти в геометрической прогрессии. При этом далеко не факт, что в дальнейшем наши врачи будут диагностировать заболевание у всех. Тем не менее, мы неминуемо движемся к перегрузке системы здравоохранения, которая к вспышкам инфекций совершенно не готова.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.