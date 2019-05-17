Холостяк 9 сезон 11 выпуск - Знакомство с родителями Никиты

Холостяк 9 выпуск 11 - кто переживет знакомство с будущей свекровью?

11 выпуск шоу Холостяк 9 стартует в 20:00 в пятницу, 17 мая. Все подробности предпоследнего выпуска проекта - смотрите онлайн на Без Табу.

По итогам 10 юбилейного выпуска Холостяк 9 на проекте остались лишь трое девушек. Это София, Лиля и Даша. В прошлом выпуске Никита Добрынин знакомился с их семьями, а в 11 выпуске раскроется сам и познакомит своих избранниц с семьей. Своей.

Для этого девушек везут в Черновцы, где живет семья Никиты Добрынина, который на самом деле не Никита, а Влад Вакулович. После знакомства с родителями Холостяка ему предстоит выбрать только двух девушек, которые выйдут в финал проекта.

София, Лиля и Даша - кто покинет проект после визите в Черновцы?

Первой аудиенции с мамой Никиты и его отчимом удостоилась София. В личной беседы София признала Елене, что страшно ревнива. Мама предостерегла девушку от чрезмерных эмоций, правда, сама расплакалась при этом. Соня произвела на родителей хорошее впечатление, однако потом мама упомянула, что к девушке все же есть вопросы, в первую очередь - к ее инфантильности. На том и расстались.

Далее София и Никита проследовали в университет молодого человека. В альма матер Никиты состоялся серьезный разговор - София попытался от него уйти с помощью цитат из ВКонтакте, но потом Холостяк поставил вопрос ребром - поцеловать его первой. У девочки был пунктик по этому поводу, но в итоге София дрогнула, однако не до конца. Никита же хотел полного раскрытия, а когда этого не увидел - расстроился.

"В голове - сумбур, но к ней я точно не равнодушен", - подвел итог общению Никита. "Узнаем на церемонии роз", - бодро резюмировала София.

Следующей была очередь Даши. Начали с прогулки по Черновцам, посидели на лавочке влюбленных - на местах для поцелуев. Даша призналась, что раньше не была на свиданиях. Никиту отсутствие романтики в жизни девушки удивило (обычно бывает наоборот) и он пожелал все исправить. Дальше была проходка к ЗАГСу и беседа о природе замужества. Даша отнеслась к вопросу серьезно, она ждала, что юноша ее поцелует, но Никита не отважился. Если Софию мама и отчим встречали в ресторане, то Даша сначала знакомили с дедушкой - Николаем Николаевичем.

Дедушка дал расклады по кулинарии и семейной жизни. Никита даже признался, что хочет быть похожим на него. Николай Николаевич девушку одобрил.

Знакомство с будущей свекровью - Холостяк 9 выпуск 11 онлайн:

Позднее же народу прибавилось - дедушка, мама и отчим, тетя и брат. Мама неоднократно заявляла за кадром, что двадцатилетняя Даша говорит то, что хотят от нее услышать, шаблонными красивыми фразами. Никита же вступился за девушку, заверив, что отсутствие опыта - не порок. Ну и куда же без затяжных и нежных поцелуев в завершении.

Лилю Холостяк привел на свою первую работу на радио, где ее встретила подруга и бывшая Никиты, что вызвало у Лили приступ ревности. Сюрпризом стал хит-парад песен о любви от ди-джея Никиты, а первое место в нем было зарезервировано для песни в исполнении Лили. Смущенная и возмущенная девушка никак не могла прийти в себя. Взяв себя в руки, она таки спела “О любви” Ирины Билык, чем растрогала изумленного Холостяка, и он бросился ее обнимать и целовать.

Лиля - на церемонии роз 11 выпуска Холостяк 9

София - на церемонии роз 11 выпуска Холостяк 9

Даша - на церемонии роз 11 выпуска Холостяк 9

На семейном обеде случился сюрприз - прибила Юля - типа, подруга и коллега Холостяка. Лиля сразу почувстовала угроза и не зря - та устроили девушке форменный допрос, но, похоже, Лиля отвечала достойно. Более того, позднее Юля заявила, что довольна своим опросом и видит Лилю победительницей. Мама Никиты была более сдержана, а сам Холостяк семье заявил, что еще не принял окончательного решения.

Послания девушек Никита ответственно прослушал, отметив, что София не до конца раскрывается; далее Даша призналась (заочно), что влюблена (Холостяк это оценил). Лиля намекнула, что неплохо бы определиться, Никита решил не форсировать события и все решить на Церемонии роз. Кстати, на ней впервые девушки были не в платьях, а прибыли в брючных костюмах.

На церемонии под раздачу попала Даша. Ее обвинили в неискренности и гипержелании понравиться. Однако решающую роль сыграло то, что Дашу одобрил дедушка. Девушка получила розу и сказала, не моргая, что влюблена в Холостяка.

Второй была очередь Софии. Если Дашу "протащил" в финал дедушка, то с Соней сыграла роль протекции мамы. Но это оказалось мало - Никита нашел в себе силы сказать, что они с Софией не понимают друг друга. И им пора расстаться. Для Софии это был шок - она лишилась дара речи и хотела поскорее покинуть проект. Никита решил, что это все игра, София уже на пути домой призналась, что влюблена в парня. Но поезд ушел.

В финале за сердце Никиты Добрынина сразятся Даша и зареванная Лиля.

Холостяк 9 - финалистка проекта Даша

Холостяк 9 - финалистка проекта Лиля

Холостяк 9 - София Лищенко мчит домой в слезах

Финальные страсти разгорятся в Италии. Финал состоится 24 мая 2019.

Холостяк 9 выпуск 11 - смотрите онлайн шоу - 17.05.2019:

Полная версия 11 выпуска шоу Холостяк 9 будет доступна в понедельник после 18:00.