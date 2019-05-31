Холостяк 9 - постшоу: Как сложились отношения Никиты и Даши - 31.05.2019

Никита и Григорий Решетник собирают друзей / СТБ

Они жили долго и счастливо - так заканчиваются романтические сказки. Но только не Холостяк 9. Спустя неделю после эффектного финала шоу все его главные герои вновь встретятся и расскажут правду. Свою. А все детали - читайте на Без Табу.

Ровно неделя прошла со времени финального эфира шоу Холостяк 9, в котором Никита Добрынин расколошматил сердце несчастной Лиле Ким и остановил свой выбор на Даше Квитковой.

"С тобой я по-настоящему счастлив", - написал юноша у себя в соцсетях, выложив фото с красавицей Дашей и видео с финалом шоу. Однако все ли так, как заявлено? Дело в том, что шоу Холостяк снимается осенью, а эфиры проходят весной следующего года - за это время происходит многое - пару расстаются, люди понимают, что их связывал лишь телепроект, а в жизни - они совершенно чуждые друг другу. Бывает и наоборот - пройдя через испытания на съемках, чувства закаляются и у Холостяка и "Холостячки" все шикарно и хорошо.

Как сложились отношения Даши и Никиты - узнаем в эфире постошоу Холостяк 9 "Как выйти замуж" в студии Роза Аль-Намри. На эфир придут Никита, Даша, Лиля и другие участники проекта.

Все подробности постшоу Как выйти замуж Холостяк 9 от 31.05.2019 читайте онлайн на Без Табу.