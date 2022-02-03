Холостяк 12: Дата выхода нового сезона

В 12 сезоне романтического реалити «Холостяк» зрителей телеканала СТБ ждет новая, но все также неповторимая история любви. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Кто такой Холостяк 12

На глазах у всей страны свою душу и чувства оголит 32-летний Алекс Топольский, украинец, построивший успешный бизнес в Америке. Алекс родился и вырос во Львове. С юных лет амбиции будущего Холостяка были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха самостоятельно, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру.

Его путь к мечте не был легким: Алексу довелось испытать все «прелести» жизни эмигранта, сменить несколько городов и видов деятельности. Но все трудности лишь закалили его характер и убедили в том, что он на правильном пути.

Сейчас Холостяк живет в Майами и занимается недвижимостью.

Какую девушку ищет Алекс Топольский

О будущей второй половинке Алекс говорит: «Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине».

Дата выхода

Первый выпуск выйдет на телеэкранах уже 4 марта.

Традиционно знакомство Холостяка с участницами состоится в формате Первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс. Какие нововведения придумает Холостяк, кто станет новыми участницами и возникнет ли «химия» уже на Первой вечеринке – не пропустите 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ!

Ведущий – Григорий Решетник.

Трейлер

Холостяк 12 - смотреть онлайн промо шоу 2022 года: