Холостяк 11: Как сложились отношения Анны Богдан и Миши Заливако

Михаил Заливако - Холостяк 11 / СТБ

В пятницу, 28 мая, в эфире СТБ в 19-00 стартует заключительный выпуск 11 сезона романтического реалити «Холостяк», в котором станут известны все подробности жизни после проекта фавориток украинцев, участниц сезона, а также главного героя – Михаила Заливако.

Гостями студии станет пара, которая уже доказала своим примером: на проекте можно найти любовь и, самое главное, – сохранить ее после. Никита Добрынин и Даша Квиткова расскажут о предстоящем событии – рождении первенца. Радостными новостями поделится и экс-Холостяк Макс Михайлюк, который недавно стал папой.

Также станеи известно, удалось ли сохранить отношения главной героине первого сезона «Холостячки» Ксении Мишиной с ее избранником в проекте – Александром Эллертом. Актриса придет в студию ток-шоу, чтобы честно ответить на все вопросы.

Кроме того, ожиданиями от следующего сезона романтического реалити, в котором выбор делает женщина, поделится новая Холостячка – Злата Огневич! Чего ждать от главной героини уже этой осенью?

Экспертом программы сегодня станет психолог Наталья Холоденко, которая вместе с участницами попытается найти ответ на вопрос – как же выйти замуж и действительно ли вы этого хотите.

А также не пропустите главную интригу 11 сезона проекта «Холостяк» – как сложилась личная жизнь Михаила Заливако и его избранницы Анны Богдан. Удалось ли паре сохранить отношения и не пожалели ли они о своем выборе?

Холостяк 11 - смотреть онлайн как сложились отношения Миши и Ани:

Смотрите «Холостяк. Жизнь после проекта», 28 мая в 19:00, на СТБ.