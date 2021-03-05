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Холостяк 11 - смотреть онлайн 1 выпуск - 5 марта 2021

15:01
Михаил Заливало - Холостяк 11 - фото 1
Михаил Заливало - Холостяк 11 / СТБ

В пятницу, 5 марта, в эфире СТБ в 19:00 стартует 11 сезон шоу Холостяк. Все подробности премьерного выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Главным героем 11 сезона будет харьковчанин Михаил Заливако. В первом выпуске Холостяк 11 ему предстоит нелегкий выбор - парню нужно будет отсеять лишних участниц и оставить тех, кто будет сражаться в ближайшие месяцы за его внимание и, возможно, сердце.

Холостяк 11 - яскраве промо нового сезону

Среди потенциальных избранниц - бывшая жена бывшего визиря Андрея Богдана, участница польской версии МастерШеф и даже порнозвезда, все еще верящяя в любовь.

Смотреть онлайн

Холостяк 11 - смотреть онлайн 1 выпуск - 5 марта 2021:

Кто такой Миша Заливако

Искать любовь в проекте будет харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

Важные факты о Холостяке Заливако

  • Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек.
  • Доброта — самая сильная сторона его характера.
  • Михаил никогда и ни о чем не сожалеет.
  • Миша не приемлет нецензурной брани от девушки.
  • Идеальный выходной — отключенный телефон.
  • Книга, которая повлияла на Михаила, — «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.
  • Михаил предпочитает удобный, свободный стиль в одежде.
  • По утрам Миша выпивает до литра воды.
  • Планы на ближайшие 10 лет — обрести семью и развивать бизнес.
  • Михаил Заливако уверен, что влюбиться в проекте «Холостяк» — реально. «На проект я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», – говорит Михаил.
  1. Не пропустите главную романтическую премьеру этой весны – 11 сезон реалити «Холостяк» – уже 5 марта в 19:00 на СТБ.
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Михаил Заливако Анна Богдан Григорий Решетник Шоубіз
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