Володимир Зеленський Виктор Медведчук Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Бывшая жена Андрея Богдана будет участвовать в "Холостяк 11"

08:48
Анна Богдан снова в деле - фото 1
Анна Богдан снова в деле / СТБ

Успешная бывшая жена бывшего главного советника президента Украины отправится на шоу Холостяк 11, чтобы бороться за сердце 31-летнего крепыша их Харькова.

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана - Анна Богдан - стала участницей 11 сезона романтического реалити «Холостяк» на СТБ.

Михаил Заливако - кто будет Холостяком в 11 сезоне

Девушка, которая смогла ранее покорить сердце экс-главы Офиса Президента, пришла на проект «Холостяк», чтобы влюбиться и создать крепкие отношения.

Анна постарается завоевать сердце главного героя – 31-летнего бизнесмена из Харькова, учредителя логистической компании Михаила Заливако.

«Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала «да»», – признается Анна.

Бывшая жена Андрея Богдана будет участвовать в 'Холостяк 11' - фото 207273

Лыжница Богдана - теперь на Холостяке

Анна - вторая жена Андрея Богдана, от первого брака у него четверо детей - все девочки (Виктория, Анастасия, Катерина и София).

Подробности личной жизни девушки, а также, возникла ли симпатия между Холостяком и участницей – узнайте в новом сезона проекта.

Холостяк 11 - смотреть онлайн 1 выпуск - Анна Богдан:

Не пропустите премьеру 11 сезона реалити «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Михаил Заливако Андрей Богдан Офис Президента СТБ Шоубіз Анна Богдан
Другое на тему
Джун Осборн не прощается - фото 1
Рассказ служанки 4 сезон: Дата выхода, график серий и сюжет сериала
Вчера, 15:45
СБУ працює - фото 1
Докази державної зради Медведчука: Кум Путіна "вирішував питання" з Сурковим
25 февраля, 18:28
Вакцини має вистачити всім і ще трошки залишиться на продаж - фото 1
Вакцина від коронавірусу має з'явитися у відкритому продажу до літа
25 февраля, 09:27
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 19:15
Война в Афганистане обернулась многими жертвами и ускорила развал СССР - фото 1
На изломе. Почему отношение к афганской кампании и ее участникам не может быть однозначным
15 февраля, 18:50
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
02 февраля, 09:30