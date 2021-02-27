Бывшая жена Андрея Богдана будет участвовать в "Холостяк 11"

Анна Богдан снова в деле / СТБ

Успешная бывшая жена бывшего главного советника президента Украины отправится на шоу Холостяк 11, чтобы бороться за сердце 31-летнего крепыша их Харькова.

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана - Анна Богдан - стала участницей 11 сезона романтического реалити «Холостяк» на СТБ.

Девушка, которая смогла ранее покорить сердце экс-главы Офиса Президента, пришла на проект «Холостяк», чтобы влюбиться и создать крепкие отношения.

Анна постарается завоевать сердце главного героя – 31-летнего бизнесмена из Харькова, учредителя логистической компании Михаила Заливако.

«Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала «да»», – признается Анна.

Лыжница Богдана - теперь на Холостяке

Анна - вторая жена Андрея Богдана, от первого брака у него четверо детей - все девочки (Виктория, Анастасия, Катерина и София).

Подробности личной жизни девушки, а также, возникла ли симпатия между Холостяком и участницей – узнайте в новом сезона проекта.

Холостяк 11 - смотреть онлайн 1 выпуск - Анна Богдан:

Не пропустите премьеру 11 сезона реалити «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ.