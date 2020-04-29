Холостяк 10 - Что будет в 9 выпуске

Холостяк 10 выпуск 9 - кому Египет, а кому и казино / СТБ

В пятницу, 1 мая, ровно в 19:00 в эфире СТБ стартует 9 выпуск шоу Холостяк 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Церемония роз превратилась для гимнастки Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет (все остальные помчат туда позже).

В 9 выпуске реалити «Холостяк-10» в тайне от всех участниц Макс Михайлюк и Даша проведут целый день в солнечной африканской стране. В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу.

Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.

«Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада», – скажет девушка Холостяку.

Макс пригласит участницу в египетское казино, чтобы узнать, насколько она азартна. «Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению», – поделится идеей свидания Холостяк.

Также вас ждет одна из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте. Как отнесутся участницы к возвращению Даши? Какую шокирующую информацию озвучит одна из девушек? И кто же отправится домой в конце этой недели?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 9 выпуск - 1.05.2020:

Смотрите в романтическом реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ!