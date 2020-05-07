Холостяк 10 - что будет в 10 выпуске

Холостяк 10 выпуск 10 - угадай, где мама, а где - теща / СТБ

В пятницу, 8 мая, ровно 19:00 на СТБ стартует десятый выпуск шоу Холостяк 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 10-м выпуске романтического реалити«Холостяк-10» четырех оставшихся участниц и главного героя ждет одно из самых важных событий – знакомство с родителями девушек. Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей. Что удастся выведать главному герою у женщин? И какие секреты скрывают Даша, Вики, Кристина и Барселона Дана?

«Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт», – поделится Макс Михайлюк перед встречей.

Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настоят на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ?

Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях. «У нее маска», – признается одна из мам.

Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее. «Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически», – признается мужчина.

Что нового узнает главный герой о девушках от их матерей? Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте? И какие советы дадут Максу женщины?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 8.05.2020:

Не пропустите 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» в пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ!