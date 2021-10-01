Холостячка 2 - смотреть онлайн 3 выпуск - 1.10.2021

Холостячка 2 - участники сезона готовы к жестким проверкам / СТБ

В пятницу, 1 октября в 19:00, на СТБ выйдет третий выпуск самого романтического реалити страны «Холостячка». На этой неделе Злата Огневич познакомит мужчин со своими увлечениями, а также узнает, чем живут участники. Как это будет происходит - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Страсть Златы – горы, а давняя мечта – покорить вершину Казбека. Но не в одиночку, а с любимым мужчиной! Смогут ли претенденты на сердце Златы пройти испытание на выносливость и доказать, что с ними можно идти в горы?

Также Холостячка познакомится с хобби мужчин – прокатится на эндуро мотоцикле и научится выполнять невероятные каскадерские трюки! Однако неужели экстремальные порывы участников окажутся настолько сильными, что они забудут о самом главном – безопасности Златы? Чем обернутся опасные свидания?

С каждой неделей мужчины открываются с новой стороны. И не всегда с лучшей. Но Злата Огневич точно знает, что готова простить любимому мужчине, а чего не потерпит в отношениях никогда.

«Если мужчина не уверен в себе, не уверен во мне, в нашем совместном будущем – к чему долго растягивать эту историю?» – отметит Злата.

Кто из участников разочарует Холостячку? А кто буквально поймает удачу за хвост и вернется с бутоньеркой? И не перейдут ли участники грань между уверенностью и самоуверенностью?

«Я ожидала, что он пойдет за мной, скажет что-то, чтобы меня остановить. Но он просто молча ждал, пока я вернусь. Будто рыбак, который поймал рыбку на крючок. Это заставило меня задуматься» – поделится Холостячка.

Мужчинам придётся очень постараться, чтобы доказать Злате, что за красивыми словами прячутся реальные чувства. Крутые виражи, взлеты, падения, преодоление страха, боли, сомнений – всё это ради сердца главной Холостячки страны!

Холостячка 2 - смотреть онлайн 3 выпуск - 1.10.2021:

Смотрите реалити «Холостячка» в эту пятницу, 1 октября в 19:00 на СТБ.