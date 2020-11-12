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Холостячка - выпуск 4 - Чьи откровения обернутся жутким провалом?

Вчера, 19:21
Холостячка - выпуск 4 - фото 1
Холостячка - выпуск 4 / СТБ

В пятницу, 13 ноября, ровно в 19:00 в эфире СТБ стартует 4 выпуск романтического реалити-шоу Холостячка. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

На четвертой неделе шоу Ксения Мишина продолжит строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки.

Холостячка - смотреть онлайн 3 выпуск - 6.11.2020

Совсем недавно участники открыли Ксении свои таланты и увлечения, а в новом выпуске Холостячка решит познакомить их со своей жизнью.

«Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы», - отмечает главная героиня.

В проекте уже есть уверенные в симпатии Ксении мужчины. Однако земля уйдёт из-под ног, когда они застанут Ксению за поцелуями. И далеко не всем удастся совладать с эмоциями. Кто из мужчин смирится с увиденным? А кто не сможет справиться с ревностью и агрессией?

Холостячка - выпуск 4 - Чьи откровения обернутся жутким провалом? - фото 206322

Мужчины открываются перед Ксенией. Чье откровение обернется громким вылетом еще до церемонии роз? / Холостячка выпуск 4

В атмосфере решительных действий участники будут шокировать Холостячку! Кто откровенно расскажет о своих сексуальных фантазиях? А кто приедет на встречу прямо из постели другой?

Также не пропустите свидание, которое раскроет проблемы с законом одного из участников! Чьё откровение доведёт Холостячку до слёз и обернётся вылетом из проекта еще до церемонии роз?

Холостячка - смотреть онлайн 4 выпуск - 13.11.2020:

Не пропустите в эту пятницу, 13 ноября в 19:00, в четвертом выпуске реалити «Холостячка» на СТБ.

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Холостячка Ксения Мишина Григорий Решетник СТБ Шоубиз Холостяк 10
БЕЗ ТАБУ
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