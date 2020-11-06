Холостячка - смотреть онлайн 3 выпуск - 6.11.2020

Ксения Мишина - главная героиня шоу Холостячка - в кругу воздыхателей / СТБ

В пятницу, 6 ноября, в новом выпуске романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина продолжит узнавать мужчин. Однако, с кем проведет предстоящий день, Холостячка снова не будет догадываться. Все подробности 3 выпуска - на БЕЗ ТАБУ. Начало показа - 19:00.

Новая неделя в проекте посвящена увлечениям. Каждый мужчина опишет одно из своих хобби, которое он хотел бы разделить с Ксенией. Записки для Холостячки будут анонимными. Поэтому главная героиня выберет себе спутника для свидания, ориентируясь исключительно на то, будет ли ей интересно предложенное времяпрепровождение.

Однако, как окажется, некоторые увлечения даже у кардинально разных участников могут совпадать. Ведь сразу два мужчины написали в записках о желании провести время с Ксенией за штурвалом.

«Я могу представить на таком свидании абсолютно любого. Это классное времяпрепровождение. Подобный досуг может быть интересен всем мужчинам», – предположит Холостячка.

Конкуренция даст о себе знать – и ни одним из претендентов на сердце Ксении не намерен упускать возможность провести с ней время.

«Это только мое свидание», – скажет один из участников.

Смогут ли мужчины мирно решить между собой, кому именно достанется встреча с Ксенией?

Также в третьем выпуске на проект приедет еще один мужчина. Появление неизвестного гостя в доме вызовет недоумение и даже возмущение со стороны участников. Не удивительно, ведь борьба за сердце Ксении становится все накаленнее. Кто же этот неожиданный гость – новый соперник или бывший Ксении?

«Неужели нашелся отец Платона?» – предположит Назар.

«Я уверен, это какой-то дополнительный участник», – скажет Женя.

Более того, парни не захотят пускать в дом нового мужчину!

«Чего это мы будем пускать тебя? Кто ты такой? Это наш дом, и мы тут живем», – продолжат выяснять участники.

Холостячка - смотреть онлайн 3 выпуск - 6.11.2020:

Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 6 ноября в 19:00, на СТБ.