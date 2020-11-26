Х*ета: Блогер сделал обзор на масло Порошенко
Осенью 2020 корпорация бывшего президента Украины Roshen отважилась на смелый эксперимент и решили осуществить интервенцию на рынок сливочного масла. К раскрутке продукта подключились политические блогеры из пула политика, также известные как "порохоботы".
Стараниями группы интернет-поддержки бывшего президента его масло стало одной из топовых тем недели в соцсетях. Более того, тему подхватили даже "ватные" телеграм-каналы. Одним словом, возник резонанс.
Популярный украинский блогер "Пан Стодоля" из Львова решил также подключиться к теме и снял пародию на популярный на ютюбе формат - "обзор". Так появился "обзор на масло Roshen".
Блогер подошел к вопросу с иронией и изрядной долей стеба. В почти трехминутном ролике нашлись отсылки к вполне уместной пьесе Подервъянского и многим другим мэмам.
Обзор на масло Порошенко - смотреть онлайн:
Многим работа понравилась, а вот "порохоботы" усмотрели в ролике угрозу имиджу их патрона и устроили травлю блогеру.
Тот прокомментировал их нападки таким образом: "Шел 2020 год: люди до сих пор не понимают,что такое сатира, ирония и сарказм".