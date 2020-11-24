Почему Порошенко устроил переворот во Львовском горсовете

Растерянный "Крыголам" идет ва-банк / Фейсбук Олега Синютки

Блогер Сергей Лещенко раскрывает коварные и в то же время истеричные планы своего бывшего партийного босса Петра Порошенко, который ныне устроил заговор и переворот во Львовском городском совете, фактически устранив на неопределенный срок мэра города Андрея Садового.

Желание Петра Порошенко собрать Львовский городской совет и перераспределить там все роли, пока Андрей Садовой не объявлен официальным победителем, имеет простое объяснение.

Порошенко боится повторения кошмара, который случился с ним в Ивано-Франковском и Тернопольском областных советах.

Он так кичился победой в этих регионах, так угрожал начать марш-реванш на Киев, а по факту оказалось, что в этих регионах сформировались негласные коалиции… без участия самого Порошенко. Его выталкивают на обочину политической жизни.

Так, в Ивано-Франковском областном совете коалицию сформировали “Свобода", "Батькивщина" и “За майбутне”. Главой облсовета избрали Александра Сыча (“Свобода”), первым замом стал Василий Гладий (“Батькивщина”), замом – Николай Палийчук (“За майбутне”). За это проголосовали 64 депутата, и голоса порошенковцев не понадобились.

Огорченный Владимир Вятрович, нардеп от ”Европейской солидарности”, написал по этому поводу в фейсбуке: “Первый день работы облсовета разочаровал - не создано украинское проевропейское большинство”.

Однако комментарии тут же напомнили, что сам Вятрович шел на выборы в Ивано-Франковский облсовет от ПЕС под первым номером, но отказался работать в этом органе, обманул избирателей и остался депутатом Верховной Рады.

Похожий провал у Порошенко случился и в Тернопольском областном совете - тут неофициальную коалицию создадут “Свобода", “За майбутне”, “Довира" и “Слуга народа”.

Главой облсовета станет бывший нардеп от “Свободы” Михаил Головко, первым замом по квоте "За будущее” будет Владимир Болещук, а замом — Игорь Сопель, который воглавлял область при Зеленском. “Довире" отдадут бюджетную комиссию.

То есть победные заявления Порошенко оказались пшиком - его теснят из власти его же соратники по антипрезидентским акциям. Интерес “Свободы" понятен - они находятся с Порошенко и его партией в одном электоральном поле. И, лишая ее доступа ко власти, выдавливая в маргинальную нишу, «Свобода» может отвоевать себе обратно этого избирателя.

По этой же причине, кстати, Виталию Кличко выгодно в Киеве собрать большинство без Порошенко. Лишив ”Европейскую солидарность” влияния и должностей, Кличко сможет отвоевать его электора и поквитаться за непартнерское поведение Порошенко во времена президентства.

Пост Сергея Лещенко в телеграме: