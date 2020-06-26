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Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили

19:43
Президента вновь подставило его окружение - фото 1
Президента вновь подставило его окружение / Офис президента

В пятницу, 26 июня, президент Украины гостил в Херсоне, однако местные СМИ были от главы государства изолированы. Все это обернулось большим скандалом.

Аккредитацию проводила местная облгосадминистрация, которая решила перестраховаться и отказала практически всем СМИ.

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В ответе херсонские журналисты молчать не стали и иронично постебали бестолковых чиновников, показав, что будет, если СМИ лишены возможности работать.

Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили - фото 201994

"Коза" на визит президента

Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили - фото 201995

Точнее не скажешь

Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили - фото 201996
Зе-не видно
Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили - фото 201997
Приз зрительских симпатий уходит изданию ПИК
Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили - фото 201999

Ирония - оружие журналиста

Страницы многих херсонских СМИ, освещавших визит Зеленского в регион, вышли с издевательскими заголовками, вместо фото - были шаржи и т.д. Получилось весьма ярко и иронично.

Хотя Офис президента тут как бы и не при делах, ведь аккредитацию он делегировал местным, однако журналисты раскритиковали именно подчиненных президента. Больше всего досталось выдающимся коммуникаторам со средствами массовой информации Кириллу Тимошенко и Юлии Мендель (к слову, уроженке Херсонской области).

Те пока “зашквар” никак не комментировали, заняв выжидательную позицию.

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Владимир Зеленский Херсон СМИ Кирилл Тимошенко Юлия Мендель Херсонская область Новости Украина
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