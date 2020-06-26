Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили

Президента вновь подставило его окружение / Офис президента

В пятницу, 26 июня, президент Украины гостил в Херсоне, однако местные СМИ были от главы государства изолированы. Все это обернулось большим скандалом.

Аккредитацию проводила местная облгосадминистрация, которая решила перестраховаться и отказала практически всем СМИ.

В ответе херсонские журналисты молчать не стали и иронично постебали бестолковых чиновников, показав, что будет, если СМИ лишены возможности работать.

"Коза" на визит президента

Точнее не скажешь

Зе-не видно

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Ирония - оружие журналиста

Страницы многих херсонских СМИ, освещавших визит Зеленского в регион, вышли с издевательскими заголовками, вместо фото - были шаржи и т.д. Получилось весьма ярко и иронично.

Хотя Офис президента тут как бы и не при делах, ведь аккредитацию он делегировал местным, однако журналисты раскритиковали именно подчиненных президента. Больше всего досталось выдающимся коммуникаторам со средствами массовой информации Кириллу Тимошенко и Юлии Мендель (к слову, уроженке Херсонской области).

Те пока “зашквар” никак не комментировали, заняв выжидательную позицию.