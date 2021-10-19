Хама Корнієнка обрали на віцеспікера

Корнієнко обживається на новому місці / ВРУ

19 жовтня Верховна Рада призначила голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка першим віцеспікером Верховної Ради. Рішення підтримали 256 депутатів.

Нова посада не завадить Корнієнку очолювати партію.

Раніше новопризначений віцеспікер був політтехнологом, бізнес-тренером, мотиваційним спікером і консультантом з розвитку. Він займався підприємництвом, продюсуванням в шоу-бізнесі, громадською діяльністю у сфері неформальної освіти, а ще співав веселі пісенькі та вважав себе бардом.

У 2015 році на місцевих виборах Корнієнко керував кампанією кандидата на посаду міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича ("Об'єднання "Самопоміч").

У 2019 під час позачергових парламентських виборів Корнієнко керував штабом партії "Слуга народу". Крім того, він був координатором штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського, а також волонтерського проєкту "ЗеКоманда".

У Верховну Раду Корнієнко потрапив за результатами тих же парламентських виборів 2019 року. Він пройшов до парламенту за партійними списками, де був під номером 7.

2020 року Корнієнко разом з Арахамією потрапив в сексистський скандал. Зокрема, під час візиту до Миколаєва вони "барвисто" обговорювали зовнішність своєї колеги по фракції Ірини Алахвердиева. З того часу "корабельна сосна" стала мемом, а Корнієнко закріпив за собою реноме хама і балагура.