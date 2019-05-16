Суд ограничил права Гройсмана: что произошло

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Одиозный Окружной админсуд Киева приостановил постановление Кабмина о процедуре назначения главы "Нафтогаза".

Судью Окружного админсуда Киева задержали из-за вымогательства

Об этом сообщает Экономическая правда.

Скандальная Фемида решила приостановить постановление Кабмина, определяющее процедуру избрания и отстранения главы "Нафтогаза". Согласно ранее принятому документу, правительство наделило этим правом группу акционеров компании.

Решение админсуда может быть обжаловано в суде высшей инстанции. Собирается ли подавать Кабмин апелляцию – неизвестно.

Напомним, Окружной админсуд Киева отстранил от работы главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и его зама Станислава Щотку.

"Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечения определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - сказано на сайте учреждения.

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суд Киев Нафтогаз Кабмин Владимир Гройсман Новости Украина
Экономическая правда
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