Суд ограничил права Гройсмана: что произошло

Суд ограничил права Гройсмана: что произошло

Одиозный Окружной админсуд Киева приостановил постановление Кабмина о процедуре назначения главы "Нафтогаза".

Об этом сообщает Экономическая правда.

Скандальная Фемида решила приостановить постановление Кабмина, определяющее процедуру избрания и отстранения главы "Нафтогаза". Согласно ранее принятому документу, правительство наделило этим правом группу акционеров компании.

Решение админсуда может быть обжаловано в суде высшей инстанции. Собирается ли подавать Кабмин апелляцию – неизвестно.

Напомним, Окружной админсуд Киева отстранил от работы главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и его зама Станислава Щотку.

"Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечения определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - сказано на сайте учреждения.