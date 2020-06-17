"Грандиозные планы!": Ермак поддержал второй срок Зеленского и рассказал почему

"Грандиозные планы!": Ермак поддержал второй срок Зеленского и рассказал почему

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал выдвижение кандидатуры Владимира Зеленского на следующих выборах главы государства.

Об этом он рассказал в интервью Lb.ua.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы", - заявил Андрей Ермак.

На уточняющий вопрос журналистки, хватит ли Зеленскому четырех сроков для реализации своей программы, глава ОПУ заявил следующее:

"Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей", - сказал политик.

Напомним, что…

Весной 2019 г во время президентской кампании Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что планирует избираться на пост президента лишь один раз. Позже в СМИ начала появляться информация о желании политика остаться на Банковой и после 2024 г.

На "майском интервью" у президента напрямую спросили о планах на будущее. Его ответ был предельно уклончив:

“Это должен решить народ”, - сказал Владимир Зеленский.