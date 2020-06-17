Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

"Грандиозные планы!": Ермак поддержал второй срок Зеленского и рассказал почему

14:50
"Грандиозные планы!": Ермак поддержал второй срок Зеленского и рассказал почему - фото 1
"Грандиозные планы!": Ермак поддержал второй срок Зеленского и рассказал почему

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал выдвижение кандидатуры Владимира Зеленского на следующих выборах главы государства.

Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос

Об этом он рассказал в интервью Lb.ua.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы", - заявил Андрей Ермак.

На уточняющий вопрос журналистки, хватит ли Зеленскому четырех сроков для реализации своей программы, глава ОПУ заявил следующее:

"Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей", - сказал политик.

Напомним, что…

Весной 2019 г во время президентской кампании Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что планирует избираться на пост президента лишь один раз. Позже в СМИ начала появляться информация о желании политика остаться на Банковой и после 2024 г.

На "майском интервью" у президента напрямую спросили о планах на будущее. Его ответ был предельно уклончив:

“Это должен решить народ”, - сказал Владимир Зеленский.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Андрей Ермак Владимир Зеленский Офис Президента выборы Политика
Lb.ua
Другое на тему
Постановление об отставке Авакова попадет на голосование - фото 1
Комитет ВР передал постановление об увольнении Авакова на голосование
18:20
Убийца Хараберюша попался во второй раз - фото 1
Его отдали по обмену: в Украине второй раз задержали убийцу полковника СБУ Хараберюша
17:00
Ермак вписал в закон ответственность Украины в признании "выборов" на Донбассе - фото 1
Ермак заявил о внесении "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15