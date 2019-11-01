ГПУ закрыла дело против сливавшего расследования хищений в "Укроборонпроме" детектива НАБУ

Бесполезного детектива Завгороднего решили простить за бездеятельность

Уже бывший работник антикоррупционного бюро Евгений Завгородний должен был заниматься расследованием фактов масштабных коррупционных деяний в оборонке, но особого рвения не проявлял.

Добиваться посадки преступников в тюрьму среди детективов НАБУ не принято, а зарплата от качества выполненной работы не зависит.

Поэтому против зашкваренного подчиненного Сытника и открывали уголовное дело за бездействие и сокрытие фактов преступлений во время расследования хищений.

Тем не менее, в генпрокуратуре решили поступить с Завгородним так же, как делал он, будучи сотрудников бюро - не найти состава преступления.

Как следует из ответа ведомства Рябошапки журналистам "Украинской правды", прокуроры решили закрыть уголовное дело "в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 396 Уголовного кодекса Украины".

Согласно документу, производство прикрыли еще 21 октября. В то же время в ГБР все еще не определились, нужно ли карать бесполезного НАБУшника, или можно простить ему бездеятельность за 40 тысяч зарплаты.

Сам Завгородний утверждает, что его во всем обвиняли "абсолютно безосновательно".