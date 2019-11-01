Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

ГПУ закрыла дело против сливавшего расследования хищений в "Укроборонпроме" детектива НАБУ

10:00
Бесполезного детектива Завгороднего решили простить за бездеятельность - фото 1
Бесполезного детектива Завгороднего решили простить за бездеятельность

Уже бывший работник антикоррупционного бюро Евгений Завгородний должен был заниматься расследованием фактов масштабных коррупционных деяний в оборонке, но особого рвения не проявлял.

Добиваться посадки преступников в тюрьму среди детективов НАБУ не принято, а зарплата от качества выполненной работы не зависит.

Луценко фигурирует в делах ГБР - Труба

Поэтому против зашкваренного подчиненного Сытника и открывали уголовное дело за бездействие и сокрытие фактов преступлений во время расследования хищений.
Тем не менее, в генпрокуратуре решили поступить с Завгородним так же, как делал он, будучи сотрудников бюро - не найти состава преступления.

Как следует из ответа ведомства Рябошапки журналистам "Украинской правды", прокуроры решили закрыть уголовное дело "в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 396 Уголовного кодекса Украины".

Согласно документу, производство прикрыли еще 21 октября. В то же время в ГБР все еще не определились, нужно ли карать бесполезного НАБУшника, или можно простить ему бездеятельность за 40 тысяч зарплаты.

Сам Завгородний утверждает, что его во всем обвиняли "абсолютно безосновательно".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГПУ НАБУ уголовное дело Укроборонпром Коррупция в Укроборонпроме Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Бойцы ВСУ имеют все шансы отступать с позиций в Петровском под обстрелами - фото 1
ОБСЕ зафиксировала обстрелы в зоне отступления ВСУ в Петровском
11:00
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится? - фото 1
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится?
Вчера, 19:00
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ - фото 1
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ
Вчера, 18:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11:23
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
Вчера, 18:02
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...