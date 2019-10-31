Луценко фигурирует в делах ГБР - Труба

Луценко фигурирует в делах ГБР - Труба

Имя экс-главы ГПУ Юрия Луценко фигурирует в уголовных делах ГБР.

Об этом рассказал глава бюро Роман Труба в интервью "Радио Свобода".

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - заявил руководитель ГБР, уточнив одну немаловажную деталь.

"Открытие уголовного производства – это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс", - отметил Труба.

Напомним, что на данный момент Юрий Луценко отсутствует на территории Украины. Как заявил сам политик, он улетел в Великобританию для "обучения" местному языку.

Однако это не освобождает его от уголовного преследования. 1 октября ГБР открыло дело на экс-генпрокурора из-за обвинений в организации подпольного казино.