ГПУ взялась за Ющенко. В чем он "виноват"?

ГПУ взялась за Ющенко. Из-за Януковича

ГПУ обратилась в суд с просьбой арестовать имущество Виктора Ющенко. Его обвиняют в сговоре с Януковичем.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ГПУ.

По данным СМИ, политика обвиняют в незаконном отчуждении "Межигорья" из гособственности. Как результат, Виктор Янукович завладел имущество на 570 млн грн.

Отметим, что ранее о вероятном сговоре двух президентов сообщал нардеп Сергей Власенко.

"Наконец-то ГПУ увидела то, что видели все: Виктор Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем выводил из государственной собственности "Межигорье" и содействовал в получении "Межигорья" в собственность Януковича и приближенных к нему юридических лиц", - написал политик.

Эту информацию подтвердил тогда и Сергей Лещенко.

"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть Уголовного кодекса Украины. Речь идет о резиденции Межигорье. Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовали в сговоре с Януковичем", - написал журналист.

Вопрос теперь в другом: что решит суд? Сложно сказать. От нашей Фемиды можно ожидать многого. К тому же дата рассмотрения прошения ГПУ пока не назначена.