ГПУ вызвала на допрос "друзей" Порошенко

14:58 22 апреля,

ГПУ вызвала на допрос "друзей" Порошенко

Генеральная прокуратура решила взяться за приближенных действующего гаранта Петра Порошенко.

Тень подозрения пала на экс-главу АП Бориса Ложкина, нынешнего замглавы АП Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Все трое связанны со схемами беглого соратника Януковича Сергея Курченко: Гонтареву подозревают в пособничестве преступникам, Филатова и Ложкина – в легализации незаконных доходов.

Всю компашку пригласили в гости на 23 и 25 апреля. Помимо упомянутой троицы, в гости к следакам ждут экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

Напомним, "Гвардия Порошенко" заработала миллиарды на махинациях Курченко. Да-да, того самого, который связан с Януковичем и «ДНР». Нечего сказать – хорошие друзья у гаранта…

Генпрокуратура наконец-то завершила многострадальное расследование по делу Сергея Курченко.

Как оказалось, красавец-миллиардер обогатился как минимум на 2 млрд. 200 млн. грн (по курсу доллар за 8). Пострадали многие: «Нафтогаз Украины», «Укрнафта» и «Укргазвыдобування»..

А помогала Курченко в этом целая плеяда талантливейших политиков. Всего объявлено подозрение 98 лицам, среди которых главы министерств, областных администраций и пр. тузы.

В частности, по утверждению УНИАН, в делишках беглеца замешаны экс-глава АП Ложкин, бывшая глава Нацбанка Гонтарева, нынешний замглавы Администрации президента Филатов и пр. уважаемые лица.

Начнем пожалуй с Гонтаревой. Скандальная банкирша содействовала «отжатию» средств ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд. грн. путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи.

Не менее хороши и упомянутые Филатов и Ложкин. Два акробата из АП (бывший и нынешний) содействовали преступной организации и легализации (отмыванию) денежных средств в размере более 440 млн.долл. США, полученных благодаря покупки-продажи прав группы компаний «Украинский Медиа Холдинг», совладельцем которой был Петр Порошенко.

Общая цена "сделок" составила около 5 млрд. грн.

"Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., Общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долл. США.

Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства", - написал генпрокурор Юрий Луценко.