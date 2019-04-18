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Верховный суд разрешил Курченко обжаловать передачу государству Одесского НПЗ

18 апреля, 19:00
Курченко вернет себе Одесский НПЗ, или хотя бы попытается - фото 1
Курченко вернет себе Одесский НПЗ, или хотя бы попытается

Четверг, 18 апреля, можно назвать полноценным началом реванша старой системы. Судьи различных инстанций резко переобулись и стали принимать решения в интересах беглых олигархов. Тут и признание национализации "ПриватБанка" незаконной, и разрешение кошельку Януковича забрать обратно Одеский НПЗ.

Сегодня в Верховном суде Украины отменили постановление о прекращении апелляционного производства по делу о передаче государству недвижимого имущества, принадлежавшего ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод".

ПриватБанк вернут Коломойскому: суд принял решение

Этого хотели представители кипрской компании Empson Limited, которая владеет 99,57% акций НПЗ, и напрямую связана с беглым Сергеем Курченко.

Адвокат офшорной фирмы спустя три года добился разрешения обжаловать передачу завода на хранение и в управление государственному предприятию "Укртранснафтопродукт". Из рук Курченко предприятие вырвали в ноябре 2015-го, когда завод в суде был признан вещественным доказательством против олигарха времен Януковича.

22 августа 2018 года суд закрыл производство по рассмотрению жалобы, ссылаясь на то, что следователи уже завершили свою работу по делу о захвате Курченко НПЗ. Но в Верховном суде сегодня решили, что нужно дать беглецу возможность обжаловать это решение и отправил жалобу Empson Limited на пересмотр в апелляционном суде.

Таким образом, служители Фемиды приняли не совсем адекватное даже с точки зрения юридической решение и помогли злоумышленнику приступить к решению вопроса о возвращении себе предприятия стратегического значения.

Как известно, в 2013 году Одесский нефтеперерабатывающий завод купила группа компаний "Ветеко" Сергея Курченко. Чуть позже НПЗ передали в залог российскому ВТБ банку.

19 июня 2017-го Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украина", но Курченко пытается вернуть их себе точно так же, как Коломойский "ПриватБанк".

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