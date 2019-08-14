ГПУ возобновила расследование дела против Новинского

Новинского все же планируют закрыть, но не знают, когда

Вечный адвокат не показывающего эффективную работу на посту генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опровергла "зраду" о том, что дело против православного преступника Вадима Новинского прикрыли.

На своей странице в Facebook Сарган прокомментировала заявления адвоката коллаборанта о прекращении преследования Вадима Новинского.

По ее словам, затянутое донельзя досудебное расследование о похищения помощника митрополита УПЦ Александра Драбинко продолжается. Тем не менее, совсем не ясно, когда правоохранители сподобятся хотя бы попытаться упаковать пособника российских террористов и упечь его за решетку.

"В СМИ поползла очередная "зрада": Луценко закрыл дело по Новинскому. Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается", - отметила Сарган.

Представители Новинского действительно пытались поставить следствие во временные рамки и им это удалось в Печерском райсуде, где давали прокурорам месяц на определение решения. Тем не менее, в ГПУ решение обжаловали, так что дело продолжают расследовать.

Напомним, 8 декабря 2016-го года ВР дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности Вадима Новинского.

Его вместе с беглыми Виктором Януковичем и Виталием Захарченко подозревают в попытке узурпировать власть в Украинской православной церкви Московского патриархата.