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ГПУ покрывала Пашинского -Труба

15:40
ГПУ покрывала Пашинского -Труба - фото 1
ГПУ покрывала Пашинского -Труба

Глава ГБР Роман Труба обвинил Генеральную прокуратуру Украины в пособничестве экс-нардепу Сергею Пашинскому.

Адвокат абсурдно заявил о возможной гибели Пашинского в СИЗО

Об этом следователь заявил во время брифинга.

По словам Трубы, следствие в отношении Пашинского проходило в несколько этапов. Первый длился с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. и ознаменовался сбором полицией доказательной базы.

Второй – с 2017 года по сентябрь 2019 г. В этот период дело перешло в ведение ГПУ, которая "не расследовала действия народного депутата как причинившие другому лицу тяжкие телесные повреждения".

Однако, - подчеркнул глава ГБР, - на этом саботаж прокуратуры не ограничился.

"Следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. Первый раз в 2017 году – тогда Печерский райсуд констатировал, что решение вынесено преждевременно и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. С этого момента, как следствие было возобновлено Генпрокуратурой, расследование не проводилось". – заявил Роман Труба.

Напомним, что 31 декабря 2016 г. Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября 2019 г. Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".

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ГБР Роман Труба Сергей Пашинский ГПУ Новости Украина
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