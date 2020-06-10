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Госзаказ в действии: российскую авиацию комплектуют некачественной продукцией из "ЛНР"

15:00
Госзаказ в действии: российскую авиацию комплектуют некачественной продукцией из "ЛНР" - фото 1

Российские террористы наладили серьезный бизнес, который может привести к гибели пассажиров российских государственных авиалиний, падению военных бортов и так далее. При этом при любых ЧП оккупанты будут обвинять Украину.

Как свидетельствуют документы, опубликованные в открытых российских реестрах, еще в 2015-м году предприниматель из России Гайк Магакелян отжал для себя ЧАО "Первомайский механический завод", который до захвата части Луганской области был едва ли не градообразующим предприятием и занимался изготовлением товаров военного назначения.

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Приближенный к Кремлю бизнесмен, который еще недавно распиливал баблишко на реализации "легкого метро" в Сирии, перерегистрировал украинское предприятие по домбабвийским "законам", после чего решил восстанавливать производство.

Само собой, настроить нормальную работу завода ни его новые хозяева, ни приехавшие в Первомайск русские Иваны не смогли. Поэтому начали клепать топливо-регулирующую аппаратуру и гидравлические агрегаты что называется из дерьма и палок.

А чтобы пригнанную из "ЛНР" продукцию можно было легализовать в России, боевики из министерства обороны решили добавлять к документам продукции бумажки о проверках с печатями несуществующего подразделения Минобороны Украины.

Реализует продукцию из оккупированной территории в России московская АО "Авиа-ФЕД-Сервис". Она и является прокладкой между заводом из ОРДиЛО и непосредственно потребителем - российскими государственными авиакомпаниями.

Госзаказ в действии: российскую авиацию комплектуют некачественной продукцией из 'ЛНР' - фото 201245

Так что с деталями, которые произвели в квазиреспублике, и совершенно не соответствуют никаким стандартам качества, летают и падают российские самолеты и вертолеты.

Госзаказ в действии: российскую авиацию комплектуют некачественной продукцией из 'ЛНР' - фото 201247

- Фактически речь идет о том, что ради обогащения и распилов собственного бюджета граждане России захватили украинские предприятия, совершили кучу подлогов и обошли нормы контроля за качеством авиационных деталей, - прокомментировали ситуацию сотрудники СБУ. - Кроме того налицо фактическое признание Кремлем "документов", подписанных на временно оккупированных территориях Украины, а также коррупционные схемы при поставках оборонных заказов.

Госзаказ в действии: российскую авиацию комплектуют некачественной продукцией из 'ЛНР' - фото 201246

Как известно, с момента начала войны на Донбассе предприятия "Укроборонпрома" перестали выполнять заказы для российской оборонки. В рамках импортозамещения террористы якобы "научились полностью обходиться" без наших деталей. Правда, наспех созданные вечно пьяными балалаечниками детали оказываются ни к чему не пригодными. Из-за этого едва ли не каждый месяц в РФ падают по одному-два самолета и вертолета. Обвиняют же российские пропагандисты в таких злоключениях, само собой, Украину.

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Россия война на Донбассе терроризм Боевики оккупанты авиация Новости
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