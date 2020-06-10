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60 тысяч за поездку в Сирию: путинские наемники дают взятки ради возможности убивать

12:00
Российские террористы готовы платить за то, чтобы их отправляли убивать - фото 1
Российские террористы готовы платить за то, чтобы их отправляли убивать

Хотя в Украине и присутствует мысль о том, что в России хочет воевать только Путин, на самом деле практически все население страны-террориста готово с радостью убить человека. Особенно если его называют врагом по телевизору.

Как утверждают местные СМИ, в гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга судят военных, которые собирали дань с наемников.

Наемники Путина из ЧВК "Вагнера" попали в засаду в Ливии (ВИДЕО 18+)

За право поехать в Сирию террористы с радостью отлистывали по 60 тысяч рублей. Рядовые, сержанты и офицеры с огромным желанием убивать женщин и детей без проблем находили немаленькую по меркам РФ сумму, отказаться от официального статуса военнослужащего и стать боевиком ЧВК "Вагнера" без каких-либо прав.

В целом же, война для русских стала весьма прибыльным делом. Путин, отправляя убийц для поддержки бандформирований в той или иной стране, решает свои геополитические проблемы и заручается поддержкой коллег-террористов, а сами наемники получают командировочные и возможность грабить.

Так, за поездку в горячую точку путинским утыркам платят по 300 тысяч рублей в месяц, награждают статусом участника боевых действий со всеми льготами. В случае же, если пьяный Иван останется удобрять сирийские почвы, по старой русской традиции ФСБшники заставят его семью забыть о существовании наемника в обмен на 5 миллионов. Поэтому русские готовы бороться за попадание на войну.

В данный момент, как известно, граждане России принимают активное участие в ползучей оккупации Грузии, воюют на Донбассе, в Сирии и Ливии. Правда, из последней страны их уже практически выбили.

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