Гончарук предложил Раде Закон "бюдлт". Сеть разорвало от смеха

Гончарук предложил Раде Закон "бюдлт". Сеть разорвало от смеха

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук внес в Верховную Раду проект Закона "бюдлт". Что это такое – остается только гадать. Но сеть уже разорвало от смеха.

Соответствующий законопроект появился на сайте ВРУ. Текст и его описание пока что отсутствуют. Предположительно, речь идет о бюджете на 2020 г.

Как бы там ни было, но ошибка Кабмина сильно повеселила пользователей сети, которые заполонили просторы Facebook ну очень едкими комментариями. Судите сами.

Напомним, что Алексей Гончарук - самый молодой премьер за всю историю Украины. Заполучив премьерское кресло, он уже успел пожурить своих предшественников, погонять мяч и покататься на самокате. Сказывается ли это на его работе - сказать мы не можем. Однако "зеленый" политик все же осознает всю полноту своей отвественности. Во всяком случае он сам так говорит.

"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - заявлял ранее Гончарук.

Напомним, Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали.

"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", -

https://beztabu.net/novosti_t4952"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", -