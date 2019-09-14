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Гончарук предложил Раде Закон "бюдлт". Сеть разорвало от смеха

15:00
Гончарук предложил Раде Закон "бюдлт". Сеть разорвало от смеха - фото 1
Гончарук предложил Раде Закон "бюдлт". Сеть разорвало от смеха

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук внес в Верховную Раду проект Закона "бюдлт". Что это такое – остается только гадать. Но сеть уже разорвало от смеха.

Полиции урежут полномочия – Гончарук

Соответствующий законопроект появился на сайте ВРУ. Текст и его описание пока что отсутствуют. Предположительно, речь идет о бюджете на 2020 г.

Гончарук предложил Раде Закон 'бюдлт'. Сеть разорвало от смеха - фото 187749

 

Как бы там ни было, но ошибка Кабмина сильно повеселила пользователей сети, которые заполонили просторы Facebook ну очень едкими комментариями. Судите сами.

Гончарук предложил Раде Закон 'бюдлт'. Сеть разорвало от смеха - фото 187750

Напомним, что Алексей Гончарук - самый молодой премьер за всю историю Украины. Заполучив премьерское кресло, он уже успел пожурить своих предшественников, погонять мяч и покататься на самокате. Сказывается ли это на его работе - сказать мы не можем. Однако "зеленый" политик все же осознает всю полноту своей отвественности. Во всяком случае он сам так говорит.

"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - заявлял ранее Гончарук.

Напомним, Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали.

"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", -
https://beztabu.net/novosti_t4952"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", -

 

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