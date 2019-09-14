Гончарук предложил Раде Закон "бюдлт". Сеть разорвало от смеха
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук внес в Верховную Раду проект Закона "бюдлт". Что это такое – остается только гадать. Но сеть уже разорвало от смеха.
Соответствующий законопроект появился на сайте ВРУ. Текст и его описание пока что отсутствуют. Предположительно, речь идет о бюджете на 2020 г.
Как бы там ни было, но ошибка Кабмина сильно повеселила пользователей сети, которые заполонили просторы Facebook ну очень едкими комментариями. Судите сами.
"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - заявлял ранее Гончарук.
Напомним, Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали.
"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", -
https://beztabu.net/novosti_t4952"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", -