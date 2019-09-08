Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали

Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали

Кабмин уволил замминистра МВД и экс-главу Нацполиции Вадима Трояна.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Всего на заседании Камина согласовали увольнение семи заместителей министров.



"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина", - говорится в сообщении.

Для справки

Вадим Траян (род. 1979 г.) – военный и политический деятель. В 2014 г. принимал участия в боях на Донбассе ("Азов"), тогда же был назначен начальником ГУМВД Украины в Киевской области.

Вадим Траян

16 ноября 2016 г. после отставки Хатии Деканоидзе стал временно исполняющим обязанности главы Нацполиции Украины. В феврале 2017 г. сдал свой пост Сергею Князеву и получил должность первого заместителя главы МВД Арсена Авакова.

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