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Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали

08:00
Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали - фото 1
Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали

Кабмин уволил замминистра МВД и экс-главу Нацполиции Вадима Трояна.

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Об этом сообщается на сайте правительства.

Всего на заседании Камина согласовали увольнение семи заместителей министров.

"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина", - говорится в сообщении.

Для справки

Вадим Траян (род. 1979 г.) – военный и политический деятель. В 2014 г. принимал участия в боях на Донбассе ("Азов"), тогда же был назначен начальником ГУМВД Украины в Киевской области.

Кабмин уволил зама Авакова. Раскрыты детали - фото 187314

Вадим Траян

16 ноября 2016 г. после отставки Хатии Деканоидзе стал временно исполняющим обязанности главы Нацполиции Украины. В феврале 2017 г. сдал свой пост Сергею Князеву и получил должность первого заместителя главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится?

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Арсен Аваков МВД полиция Кабмин Новости Украина
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