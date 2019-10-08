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Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: что нельзя делать

11:30
Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции - фото 1
Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября. Его считают главным осенним христианским праздником, история которого берет начало с событий далекого 910 года в Константинополе.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы возник во второй половине XII века, а причиной этого торжества стало Господне чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского. Якобы Богородица спустилась с небес и накрыла своим покровом Константинополь, когда его осаждали враги (войско киевских князей, между прочим). Этим она спаста столицу Византии от разграбления.

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Богородица молилась и простирала над всеми укрівшимися в храме свой омофор. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться к Богу за христиан и долгое время пребывала в молитве. А потом подошла к Престолу и сняла со Своей головы покрывало, протянув его над молящимися в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Согласно сказаниям, странное явление Богородицы ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они отбились от напдавших. С тех пор, христиане верят, что Покров Пресвятой Богородицы оберегает и защищает их.

Что можно делать в праздник Покровы Пресвятой Богородицы

В этот праздник христиане обращаются с молитвой к Богородице и просят у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и любви. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает человека, который у нее в этот день просит помощи, покрывая его своим покровом.

Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Как в любой религиозный праздник, на Покрову Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять много домашних обязанностей, а именно: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить.

В праздник Покрова также нельзя сквернословить, ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего ужина.

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праздник церковь День защитника Украины Новости Украина
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