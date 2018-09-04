Голубой - цвет подвоха: Как и почему немцы восстали против мигрантов

16:50 , Сегодня , Сегодня

События в Хемнице напомнили, что проблема беженцев не решена / Getty Images

Без Табу разбирает инцидент в немецком Хемнице, где вспыхнули протесты, вызванные недовольством ростом количества мигрантов, предрекает новые протесты, а также прогнозирует рост евроскептицизма в самой богатой стране Евросоюза.

Мигранты, беженцы и их приспособление к местным реалиям – все еще одна из главных болевых точек Европы. Кажется, что война в Сирии, спровоцировавшая многократное возрастание потока желающих лучшей жизни с юг на север, началась давно, однако в ЕС пока так и не придумали, как на это все адекватно реагировать и как поступать с теми, кто решил найти себе постоянное пристанище на середине пути, к примеру, в вожделенную Швецию. Взаимное непонимание порождает конфликтные ситуации, которые заканчиваются плачевно.

Неделю назад Ангела Меркель в интервью ARD обратила внимание на лазейку в немецком законодательстве, позволяющую беженцам остаться в Германии после того, им было отказано в предоставлении политического убежища. Оказывается, даже в благополучной европейской стране для некоторых вакансий регулярно не хватает хорошо подготовленных кадров. И случается так, что способные к обучению вынужденные переселенцы за те год-два, которые составляет их отсрочка от депортации, успевают не только достаточно хорошо овладеть немецким, но и освоить азы той или иной профессии. После этого они уже могут попытаться легализоваться по программе «голубой карты».

Несколько лет назад возможность привлекать толковых специалистов из-за пределов Евросоюз в бундестаге удалось продавить, невзирая на сопротивление ХДС/ХСС (кстати, Меркель в большую политику объединенной Германии пришла как раз под знаменами Христианско-демократического союза). В изначальной версии был расчет на привлечение в страну медиков из бывшего СССР и технарей из Юго-Восточной Азии. Никто не ожидал, что миграция жертв ИГИЛ и режима Асада/Путин совпадет с проседанием на рынке рабочих профессий. И не отвертишься уже: если закон написан, его нужно выполнять.

Инцидент в Хемнице, случившийся вскоре после интервью фрау Ангелы, можно считать точной иллюстрацией причин напряженности. Тут даже какую-то антинемецкую подоплеку на первых порах тяжеловато отыскать – два арабских мигранта до смерти забили этнического кубинца, пускай и немца по паспорту. Подобных происшествий по всей стране за год случается немало, но почему-то именно здесь ответная реакция на преступление переросла в подлинное народное волнение.

Правда в том, что территории, входившие в состав ГДР, до сих пор отстают в экономическом и инфраструктурном развитии от остальной Германии. В наших краях эти пять федеральных земель назвали бы депрессивными регионами. Хемниц среди всех крупных городов в бывшем «советском секторе» пострадал едва ли не больше других. Мало было местным жителям разрушительной бомбардировки 5 марта 1945 года, так советская власть руками местных коммунистов еще и образец социалистического общества взялась строить, сменив название города на Карл-Маркс-Штадт. Внушительных размеров памятник автору «Капитала», кстати, стоит до сих пор, напоминая о темных временах советской оккупации.

Сейчас уровень безработицы здесь выше, чем в среднем по стране, уровень доходов, наоборот, ниже. А тут выясняется, что хитро прикрывающиеся «голубой картой» чужаки не просто занимают рабочие места коренных жителей, а еще и убивать готовы в случае чего. Народ вышел на улицы именно что по совокупности причин даже с осознанием того, что отдельные политиканы на их проблемах попытаются накрутить себе рейтинги.

Так, собственно, и вышло. Евроскептики из «Альтернативы для Германии» вдруг решили выступить единым фронтом с праворадикалами, давно мечтающими очистить родные края от мигрантов наименее гуманным способом. Странно выходит: в парламенте финансируемая в том числе Москвой АдГ регулярно сует палки в колеса ХДС/ХСС, а тут представители «немецкой интеллектуальной элиты» своими действиями отчасти поддержали мнение, высказанное Меркель в интервью недельной давности. И почему-то все еще кажется, что голосование по закону о трудовой миграции, который устранит все недопустимые лазейки, «альтернативные» попытаются завалить. Просто так, чтобы коалиции и правительству жизнь медом не казалась.

Официальные власти, разумеется, вынуждены были акции протеста в Хемнице осудить, попутно пригнав полицейское подкрепление из соседних федеральных земель. Все потому, что радикалам палец в рот класть определенно нельзя. Но кое-кто из осудивших наверняка задумался о необходимости изменений в законодательстве во избежание повторения подобных прецедентов. Во времена, когда в соседней Дании в качестве превентивной меры против наплыва мигрантов на государственном уровне запрещают ношение хиджаба и паранджи, немцы даже не всегда могут выставить вон тех, кому резонно отказали в политическом убежище.

Меркель, откровенно говоря, сейчас вообще не позавидуешь. К двустороннему давлению по поводу второй очереди «Северного потока» добавляются внутренние проблемы, способствующие нарастанию евроскептицизма среди народных масс. Конечно, до следующих парламентских выборов в Германии еще три года, да и фрау Ангела как-то уже намекала, что по окончанию срока полномочий может уйти на покой. Но в целом возможная смена власти и политического вектора – не то, что нужно Германии и ЕС в обозримом будущем. Так и шаткая иллюзия стабильности может вмиг рухнуть.

Виталий Могилевский, Без Табу